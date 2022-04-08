Уважаемые пользователи Нашей сети! 13 апреля 2022г. в связи с проводимыми работами на оптических линиях связи и переносе оборудования, в период с 15:00 о 18:30 возможны отключения услуг связи в п.Исакого и прилегающих территориях. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

в связи с распоряжением Правительства РФ, все дни в апреле - выходные, до 31 мая включительно. Офис работать не будет, закрыт для посещения.

Уважаемые пользователи! У нас изменяется график работы кассы компании в п.Родники в связи с эпидемией: Касса компании: в связи с распоряжением Правительства РФ, все дни в апреле - выходные, до 31 мая включительно. Офис работать не будет, закрыт для посещения. Далее по обычному графику или по дальнейшим сообщениям официальных органов власти. Напоминаем Вам, чтобы соблюдать установленные нормы при короновирусных заболеваниях, предлагаем Вам ознакомится с другими способами оплаты на нашем сайте.

Рады Вам сообщить, что мы переводим Ваш район обслуживания на новый тип волоконно-оптического оборудования GPON Работы будут продолжены по запланированому графику с 17 января 2022г. начиная с 13-00 до 20-30 Потребуется замена ( бесплатная ) Оборудования установленного при подключении интернета.

Уважаемые абоненты! Поздравляем Вас с новым 20 22 годом и Рождеством!

Для того, чтобы Вас не беспокоил вопрос оплаты Интернета, мы предоставили доступ в интернет для Всех абонентов с 1 по 3 января включительно, даже при отрицательном балансе.

Для того чтобы пополнить Ваш счет, вы можете воспользоватся любыми терминалами экспресс оплаты, а также электронными деньгами и банковскими картами. Подробнее смотрите на нашем сайте в разделе «Оплата».

Если у Вас не работает интернет, попробуйте выключить и включить роутер и медиаконвертер (не менее 2-3 минут). В случае если Вам необходима помощь технической поддержки, можете связаться с ней в соответствии с графиком работы.

С уважением,

Коллектив ООО"ИНТЕЛСК"

График работы технический поддержки в праздничные дни:

30 декабря (четверг) с 09:00 до 22:00

31 декабря (пятница) с 09:00 до 17:00

1 января - выходной день

2 января - техническая поддержка работает с 11:00 до 21:00

3 - 9 января - техническая поддержка работает с 10:00 до 21:00

с 10 января (понедельник) по обычному графику