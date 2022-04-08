Новости компании

08.04.2022 Регламентные работы Исакого

Уважаемые пользователи Нашей сети!
13 апреля 2022г. в связи с проводимыми работами на оптических линиях связи и переносе оборудования, в период с 15:00 о 18:30 возможны отключения услуг связи в п.Исакого и прилегающих территориях.


Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.



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09.09.2021 "Доверительный платеж" через Ваш личный кабинет!

"Доверительный платеж" через Ваш личный кабинет!

Уважаемые абоненты!
В личном кабинете появилась возможность подключать "доверительный платеж", сделать это можно на старых условиях автоматически 24 \ 7.



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04.04.2020 График работы кассы в Родниках

Уважаемые пользователи! У нас изменяется график работы кассы компании в п.Родники в связи с эпидемией:

Касса компании:
 в связи с распоряжением Правительства РФ, все дни в апреле - выходные, до 31 мая включительно. Офис работать не будет, закрыт для посещения.

Далее по обычному графику или по дальнейшим сообщениям официальных органов власти.
Напоминаем Вам, чтобы соблюдать установленные нормы при короновирусных заболеваниях, предлагаем Вам ознакомится с другими способами оплаты на нашем сайте.



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11.04.2019 +7-495-128-02-02

+7-495-128-02-02

Уважаемые абоненты!
Специально для Вас, мы запустили автоматизированную информационно/справочную службу которая работает 24 часа 7 дней в неделю. С её помощью Вы сможете подключить себе доверительный платёж, прослушать инструкцию по подключению (настройке соединения), составить заявку на подключение и многое другое.
Если Ваш номер телефона не добавлен к Вашему профилю, сделать это можно через нашу техническую поддержку, через Whatsapp, по СМС, или по старому номеру телефона офиса.
Для добавления телефона к логину, требуется назвать Ваш логин и пароль от статистики.

Новый номер автоматизированной информационной системы
+7-495-128-02-02




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11.01.2019 Новый платёжный сервис ПростоОплата.онлайн



Уважаемые пользователи! Теперь услуги связи можно оплачивать через новый платёжный сервис ПростоОплата.онлайн
Сервис принимает оплату пластиковыми банковскими картами VISA, MasterCard или МИР.
Детальная инструкция по оплате.



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01.01.2018 Добро Пожаловать!

Добро Пожаловать!

Добро Пожаловать на официальный сайт сети INTELSC.
Для Вас в Нашей сети будет доступно:

  • 1. Качественный Интернет
  • 2. Бесплатное IP-TV (более 80 каналов в максимальном пакете)
  • 3. Пиринг с другими операторами связи
  • 4. Бесплатные сетевые ресурсы.

Как подключится и узнать дополнительную информацию Вы можете по телефонам:
8 (495) 240 - 92 - 92 или 8 (926) 234 - 2 - 555.
Схема проезда к центральному офису.



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01.12.2015 Отдел Ремонта компьютеров

В нашем офисе по адресу п.Родники, ул.Трудовая, д.6, открыт сервис по ремонту компьютеров и электроники— наши мастера осуществляют техническое обслуживание и ремонт всех видов компьютерной техники:

Отдел Ремонта компьютеров

> Персональные компьютеры,
> Ноутбуки,
> Телефоны / Смартфоны,
> Планшеты,
> Игровые приставки,

Типовые услуги (краткий перечень):
> Установка Windows, программ, драйверов устройств и т.п.,
> Настройка программ, включая антивирусы, 1С-бухгалтерия, офис,
> Чистка от пыли и вирусов,
> Настройка роутеров,
> Настройка телевизоров (смарт-ТВ) и IP-TV приставок (медиаплееров).

Наши мастера помогут Вам в любом вопросе, начиная от чистки ПК и замены комплектующих и заканчивая установкой и настройкой специализированного ПО.

Мы ждём Вас каждый день без выходных и перерывов на обед с 9:30 до 21:30.
Наши телефоны: +7 (495)240-92-92 или +7 (926) 234-2-555.
Наша почта info@intelsc.ru.


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15.01.2022 Регламентные работы.

Уважаемые Абоненты, проживающие в п.Родники, п.Ильинское и п.Быково ( ул. Опаринская, Пограничные улицы, Октябрьская, Парковая, Объездная, Рабочая, Авиционная) и прилегающие территории


Регламентные работы.

Рады Вам сообщить, что мы переводим Ваш район обслуживания на новый тип волоконно-оптического оборудования GPON
Работы будут продолжены по запланированому графику с 17 января 2022г. начиная с 13-00 до 20-30
Потребуется замена (бесплатная) Оборудования установленного при подключении интернета.


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27.12.2021 График работы офиса в новогодние праздники 2022

Уважаемые абоненты! Поздравляем Вас с новым 2022 годом и Рождеством!

График работы офиса в новогодние праздники 2022
Для того, чтобы Вас не беспокоил вопрос оплаты Интернета, мы предоставили доступ в интернет для Всех абонентов с 1 по 3 января включительно, даже при отрицательном балансе.
Для того чтобы пополнить Ваш счет, вы можете воспользоватся любыми терминалами экспресс оплаты, а также электронными деньгами и банковскими картами. Подробнее смотрите на нашем сайте в разделе «Оплата».
Если у Вас не работает интернет, попробуйте выключить и включить роутер и медиаконвертер (не менее 2-3 минут). В случае если Вам необходима помощь технической поддержки, можете связаться с ней в соответствии с графиком работы.
С уважением,
Коллектив ООО"ИНТЕЛСК"



График работы технический поддержки в праздничные дни:

30 декабря (четверг) с 09:00 до 22:00
31 декабря (пятница) с 09:00 до 17:00
1 января - выходной день
2 января - техническая поддержка работает с 11:00 до 21:00
3 - 9 января - техническая поддержка работает с 10:00 до 21:00
с 10 января (понедельник) по обычному графику



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27.12.2021 Регламентные работы. ЖК пос.Егорово-1

Уважаемые Абоненты!

29 декабря 2021г. в связи с проводимыми работами по обслуживанию оптических линий связи, в период с 10:20 до 12:00 будет отключение услуг связи в ЖК пос.Егорово-1, и прилегающих районах.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и надеемся на сотрудничество.



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