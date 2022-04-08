Уважаемые пользователи Нашей сети!
13 апреля 2022г. в связи с проводимыми работами на оптических линиях связи и переносе оборудования, в период с 15:00 о 18:30 возможны отключения услуг связи в п.Исакого и прилегающих территориях.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Уважаемые пользователи! У нас изменяется график работы кассы компании в п.Родники в связи с эпидемией:
Касса компании:
в связи с распоряжением Правительства РФ, все дни в апреле - выходные, до 31 мая включительно. Офис работать не будет, закрыт для посещения.
Далее по обычному графику или по дальнейшим сообщениям официальных органов власти.
Напоминаем Вам, чтобы соблюдать установленные нормы при короновирусных заболеваниях, предлагаем Вам ознакомится с другими способами оплаты на нашем сайте.
В нашем офисе по адресу п.Родники, ул.Трудовая, д.6
, открыт сервис по ремонту компьютеров и электроники— наши мастера осуществляют техническое обслуживание и ремонт всех видов компьютерной техники:
> Персональные компьютеры,
> Ноутбуки,
> Телефоны / Смартфоны,
> Планшеты,
> Игровые приставки,
Типовые услуги (краткий перечень):
> Установка Windows, программ, драйверов устройств и т.п.,
> Настройка программ, включая антивирусы, 1С-бухгалтерия, офис,
> Чистка от пыли и вирусов,
> Настройка роутеров,
> Настройка телевизоров (смарт-ТВ) и IP-TV приставок (медиаплееров).
Наши мастера помогут Вам в любом вопросе, начиная от чистки ПК и замены комплектующих и заканчивая установкой и настройкой специализированного ПО.
Мы ждём Вас каждый день без выходных и перерывов на обед с 9:30 до 21:30.
Наши телефоны: +7 (495)240-92-92 или +7 (926) 234-2-555.
Наша почта info@intelsc.ru.
Уважаемые Абоненты, проживающие в п.Родники, п.Ильинское и п.Быково ( ул. Опаринская, Пограничные улицы, Октябрьская, Парковая, Объездная, Рабочая, Авиционная) и прилегающие территории
Рады Вам сообщить, что мы переводим Ваш район обслуживания на новый тип волоконно-оптического оборудования GPON
Работы будут продолжены по запланированому графику с 17 января 2022г. начиная с 13-00 до 20-30
Потребуется замена (бесплатная) Оборудования установленного при подключении интернета.
Уважаемые абоненты! Поздравляем Вас с новым 2022
годом и Рождеством!
Для того, чтобы Вас не беспокоил вопрос оплаты Интернета, мы предоставили доступ в интернет для Всех абонентов с 1
по 3 января включительно, даже при отрицательном балансе.
График работы технический поддержки в праздничные дни:
30 декабря (четверг) с 09:00 до 22:00
31 декабря (пятница) с 09:00 до 17:00
1 января - выходной день
2 января - техническая поддержка работает с 11:00 до 21:00
3 - 9 января - техническая поддержка работает с 10:00 до 21:00
с 10 января (понедельник) по обычному графику
Для того чтобы пополнить Ваш счет, вы можете воспользоватся любыми терминалами экспресс оплаты, а также электронными
деньгами и банковскими картами.
Подробнее смотрите на нашем сайте в разделе «Оплата».
Если у Вас не работает интернет, попробуйте выключить и включить роутер и медиаконвертер (не менее 2-3 минут). В случае
если Вам необходима помощь технической поддержки, можете связаться с ней в соответствии с графиком работы.
С уважением,
Коллектив ООО"ИНТЕЛСК"
Уважаемые Абоненты!
29 декабря 2021г. в связи с проводимыми работами по обслуживанию оптических линий связи, в период с 10:20 до 12:00 будет отключение услуг связи в ЖК пос.Егорово-1, и прилегающих районах.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и надеемся на сотрудничество.